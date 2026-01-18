Espana agencias

La UME desplaza a Adamuz (Córdoba) 37 militares, 15 vehículos y material de rescate

(Actualiza la anterior con el número de efectivos desplazados)

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Un total de 37 militares del batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) se han desplazado esta noche con 15 vehículos y diverso material de rescate a Adamuz (Córdoba) tras el trágico siniestro ferroviario de dos trenes.

Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado a EFE que se trata de una sección de intervención de la UME que viaja también con material de excarcelación, iluminación y sanidad para trabajar en la zona, donde a las 19.39 horas un tren Iryo con destino a Madrid desde Málaga descarrilaba sus últimos tres vagones e invadía otra vía.

Asimismo, la UME está preparada para dar apoyo a los damnificados del brutal impacto del Iryo con otro convoy de Renfe procedente de la capital con destino a Huelva que también descarrilaba.

Hasta el momento son 21 las personas fallecidas y decenas los heridos graves, según han informado a EFE fuentes sanitarias y de la investigación del siniestro, del que se desconoce cuántas viajeros pueden seguir atrapados aún en el convoy de Renfe.

El Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II) es una unidad clave de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), especializada en despliegues rápidos para catástrofes o rescates. EFECOM

