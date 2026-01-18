La novela suave y los 'sport romances' entran con fuerza en las lecturas juveniles de 2026

Madrid, 18 ene (EFE).- La novela suave, enfocada en relaciones amorosas en su versión más dulce, y los 'sport romances', historias de pasión entrelazadas con el deporte, son las tendencias de 2026 en lecturas juveniles, mientras que los libros en mayúscula siguen siendo los preferidos por los pequeños.

En declaraciones a EFE, la directora literaria de Molino, Mar Peris, explica que el 'romantasy' y la novela 'blanca' (romance sin sexo explícito) concentran la oferta de este año, además del mundo mágico de hadas, elfos y duendes mientras que la editora de Bruño Barbara Fernández destaca, en infantil, los libros con mayúscula para aprender a leer y las lecturas de misterio, monstruos y fútbol.

Y es que la actualidad manda y el Mundial de fútbol este verano dispara el interés por este deporte: la saga de 'Los futbolísimos' de Roberto Santiago y editada por SM, sigue de bestseller, "sin olvidar los libros de pandillas, las series y el humor", precisa la gerente de SM, Berta Márquez.

También triunfa la estética japonesa kawaii, caracterizada por formas redondeadas y color pastel, y animales como el ajolote o la capibara están en la cresta de la ola literaria infantil.

Desde Anaya, la editora Patricia Emo admite que se publica mucho, pero las novedades duran poco visibles y advierte de que "el boca-oreja digital desborda cualquier planificación y un libro impulsado por TikTok o Instagram dispara las ventas por encima de las previsiones editoriales".

Como ejemplo de romance suave, la novela 'Picking Daisies on Sundays', de Liana Cincotti, editada por Molino, llega en febrero con una historia de reencuentros y amores de segunda oportunidad.

También Molino saca este trimestre 'El peligro de las cosas pequeñas', una novela distópica de Caryll Lewis, que explora como detalles aparentemente insignificantes, como la desaparición de las abejas, pueden desencadenar catástrofes globales.

A la tendencia del romance también se suma CrossBooks, que publica, en marzo, 'Ecos de tormenta', una novela de supervivencia y romance de la tiktoker Alga Cargol, según la editora de Planeta, Eva Romero.

Entre las apuestas juveniles está 'Rojo como sangre azul' de Elizabeth Hart, (Molino). Una novela que combina romance, intriga y drama.

Y el 12 de febrero llega a las librerías la 'Guía del buen vampiro: sangre, novios y todo lo demás', una comedia queer de Jamie D'Amato, (Molino), al estilo de 'Heartstopper'.

'Los chicos del Tommen' de irlandesa Chole Walsh, (Montena), sigue siendo un fenómeno literario compartido por los jóvenes en redes sociales dentro del sport romance.

En 2026 continúa la saga ambientada en el instituto Tommen y centrada en el mundo del rugby que explora temas como el amor, la salud mental y el acoso escolar.

Para los más pequeños, según la editorial Bruño, destaca la colección de 'Las hermanas kawai', una popular serie que continúa en 2026 su universo inmerso en la estética kawai.

Otra colección de Bruño, a partir de 3 años, es 'Isla casita' de Martina Sala y Laura Menis, y que ahonda en valores como la amistad y el trabajo en equipo.

La editorial NuebeOcho publicará en febrero 'Un mapa para Palestina', de Aliaa Betawi y Maysa Odeh. Una reflexión sobre los sentimientos de los hijos de los refugiados que crecen buscando su patria en cada mapa que cae en sus manos.

Esta editorial seguirá en 2026 la línea del álbum ilustrado, además de temas explicativos o comprometidos de no ficción. Entre estos 'El canto de las ballenas' de Britta Teekentrupy y 'El apagón', inspirado en hechos reales, sobre la desconexión digital.

En febrero, Siruela publica la novela de 'urban fantasy': 'Tama Puia: Los hijos del volcán' de Chiki Fabregat, donde mezcla lo fantástico con un entorno urbano reconocible, en este caso El Rastro de Madrid.

Y en no ficción, Siruela saca 'Cuentos del antiguo Egipto' de Roger Lancely en la colección Las Tres Edades mientra que en la colección 'Nos Gusta Saber' tiene en cartera: 'Niños científicos. Historias verdaderas de la infancia de los grandes de la ciencia' y 'Niños músicos: Historias verdaderas de la infancia de las grandes estrellas'.EFE

