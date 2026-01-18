La NBA rinde homenaje a Pau Gasol en Londres

Londres, 18 ene (EFE).- La NBA homenajeó a varias leyendas del baloncesto, entre ellas el español Pau Gasol, en el encuentro entre Mephis Grizzlies y Orlando Magic de este domingo en Londres.
El exjugador español, dos veces campeón de la NBA, vivió el partido a pie de cancha y participó en un pequeño homenaje en el centro de la pista al término del primer cuarto.
La liga reunió en el O2 de Londres a Isiah Thomas, Dirk Nowitzki, sin duda el que mayor ovación se llevó, Tony Parker, Steve Nash y el propio Gasol.
En las pantallas del estadio se reprodujeron imágenes de los mejores momentos del español en los Grizzlies, incluyendo su famoso poster a Kevin Garnett. EFE
