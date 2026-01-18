Espana agencias

La familia Commisso agradece a la Fiore su desempeño: "Rocco habría estado orgulloso"

Roma, 18 ene (EFE).- La familia del ítalo-estadounidense Rocco Commisso, presidente del Fiorentina fallecido el sábado a los 76 años, agradeció este domingo a jugadores y cuerpo técnico del equipo 'viola' su desempeño ante el Bolonia (1-2), en lo que fue su tercera victoria de la temporada y un paso más hacia la salvación.

"Al final del partido, Catherine y Giuseppe Commisso llamaron al director general Ferrari para felicitarlo y a todo el equipo por su actuación y su lucha de principio a fin", informó la Fiore.

"Rocco habría estado realmente orgulloso de esta victoria. Muchas gracias'", fueron las palabras de la familia Commisso.

Los jugadores saltaron al calentamiento con una camiseta especial, dedicada al que ha sido presidente durante los últimos siete años, desde que compró el club en 2019.

Commisso, fallecido a los 76 años, estaba bajo tratamiento médico: "Después de un largo período de tratamiento, nuestro amado presidente nos ha dejado y hoy todos lamentamos su fallecimiento", desveló la Fiore.

Nacido en Calabria (sur Italia), emigró a Estados Unidos con 12 años y llegó a la Fiore en 2019. Fue el encargado del proyecto de ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, a la vanguardia en Italia, que el club estrenó en 2023 y que ahora llevará su nombre.

Durante su mandato, el Fiorentina alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023). Ahora el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso. La victoria ante el Bolonia le acerca a la salvación.

Además, Commisso era fundador (1995), presidente y director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones estadounidense Mediacom, lo que le permitió ser miembro de la prestigiosa lista Forbes 400 debido a su destacada trayectoria en la industria de la televisión por cable que abarcó casi 50 años.

En enero de 2017, Commisso adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, en el que permaneció como dueño hasta julio de 2025, cuando el equipo fue adquirido por North Jersey Pro Soccer. La familia Commisso conserva una participación minoritaria en el club.

