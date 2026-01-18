Espana agencias

La chilena Cata Soto (Laboral Kutxa) gana el prólogo del Tour de El Salvador

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La chilena Cata Soto, del Laboral Kutxa-Euskadi, ha sido la ganadora del prólogo del Tour de El Salvador tras ser la más rápida en el circuito urbano de 2,7 kilómetros con salida y llegada en el Palacio Nacional de El Salvador.

Soto superó en cuatro segundos a la española Ainara Albert (Roland) y en ocho segundos a Lina Hernández (Colombia). El equipo vasco colocó además a la neerlandesa Marjolein van't Geloof en la cuarta posición y a la guipuzcoana Naia Amondarain en la sexta.

Yuliia Biriukova, Idoia Eraso, Yana Kuskova y Paula Patiño completan el equipo del Laboral Kutxa-Euskadi que, a las órdenes de Peio Goikoetxea, va a disputar este Tour de El Salvador y otras seis clásicas en el país centroamericano hasta el 31 de enero.

"Veníamos a ganar, daba igual con quién. Es mi segunda vez en El Salvador y que sea la única carrera UCI femenina en América es muy importante para mí como latinoamericana. Y ganar la primera etapa como campeona de Chile es un orgullo", destacó Soto en declaraciones difundidas por su equipo. EFE

