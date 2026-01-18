La alemana Aicher se impone a Vonn en el supergigante de Tarvisio

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La alemana Emma Aicher se impuso este domingo en el supergigante de la Copa del Mundo de esquí alpino celebrado en Tarvisio (Italia), en el que la estadounidense Lindsey Vonn, a sus 41 años, volvió a demostrar su gran estado de forma, aunque se tuvo que conformar con la segunda plaza.

Aicher, la gran promesa del esquí germano con 22 años, hizo un crono de 1:14.04, con solo 27 centésimas de ventaja sobre Vonn y 94 respecto a la checa Ester Ledecka, que fue tercera.

La italiana Sofia Goggia, sexta en Tarvisio, pasa a liderar la clasificación del supergigante con 200 puntos, seguida de Vonn, con 190, y de la neozelandesa Alice Robinson, quien pierde el liderato después de que un error en la bajada la dejara muy alejada de los puestos de arriba, a 2.45 segundos de la ganadora.

La de Tarvisio es la cuarta victoria de Aicher en la Copa del Mundo y la segunda en esta temporada tras el descenso de St. Moritz el pasado 13 de diciembre, a lo que suma dos terceros puestos en los eslálones de Courchevel (Francia) y Levi (Finlandia).

El de la estación italiana fue el cuarto supergigante de la temporada, aunque el tercero en Zauchensee (Suiza), programado el pasado día 11, se tuvo que suspender debido a las malas condiciones meteorológicas.

En la general de la regularidad de la Copa del Mundo, la estadounidense Mikaela Shiffrin sigue al frente de la general de la regularidad, con 923 puntos, seguida de la suiza Camille Rast, con 753, que, como la líder, no compite en supergigante.

Aicher se sitúa en tercera posición, con 598 puntos, al superar a Vonn, que queda cuarta con 590.

La próxima cita de la Copa del Mundo femenina será el eslalon gigante en Kronplatz (Italia) el próximo martes, día 20. EFE