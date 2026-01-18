Juanma Moreno se dirige a Adamuz para conocer la situación tras el accidente de trenes

Sevilla, 18 ene (EFECOM).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dirige hacia la localidad cordobesa de Adamuz para conocer "in situ" la situación tras el accidente de trenes en el que han muerto más de 20 personas y ha causado decenas de heridos.
En la red social X, Moreno ha señalado que quiere "estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario"
Además, ha dado las gracias a todos los equipos de emergencias, voluntarios y vecinos por "su entrega y ayuda". EFECOM
Últimas Noticias
Matarazzo, tras ganar al Barcelona: “Hemos jugado con mucho corazón”.
1-1. Bolivia empata de local con Panamá en un amistoso con miras a la repesca de marzo
Fitch Ratings mejora la calificación de riesgo de Bolivia de CCC- a CCC
Von der Leyen: "Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos"
Fernando Clavijo: El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles
MÁS NOTICIAS