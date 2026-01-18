Espana agencias

Juanma Moreno, "muy preocupado" ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Málaga, 18 ene (EFECOM).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este domingo su gran preocupación por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba, ya que dos trenes de alta velocidad han descarrilado, con al menos dos muertos.

Moreno ha informado en la red social X de que la Junta ha enviado los servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en las tareas que sea necesarias, y que están "muy pendientes" de las personas afectadas por este suceso.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, también se ha pronunciado a través de esta red social y ha dicho que está "muy pendiente" de los trabajos de emergencia.

Ha enviado su ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado y su agradecimiento a los profesionales que están trabajando sobre el terreno. EFECOM

Dos muertos y varios heridos

Dos muertos y varios heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): se corta el tráfico entre Madrid y Andalucía

