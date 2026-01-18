Juan Jesús Vivas traslada condolencias y apoyo del pueblo de Ceuta por grave accidente

Ceuta, 19 ene (EFECOM).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha trasladado esta noche sus condolencias al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que le ha brindado todo el apoyo del pueblo de Ceuta por el grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

El presidente autonómico ceutí ha trasladado un mensaje al presidente andalúz por la "magnitud" del accidente de trenes y en nombre de todos los ceutíes ha mostrado su "más sincera condolencia por las víctimas mortales del trágico accidente de hoy", según ha informado a EFE el Gobierno ceutí

Asimismo, Juan Jesús Vivas ha mostrado su deseo de "recuperación de los heridos y todo nuestro apoyo y solidaridad".

El presidente ceutí mantiene una buena relación con el presidente andalúz y ha puesto a disposición los medios de la ciudad por si fuera necesario. EFECOM