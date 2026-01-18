Espana agencias

José Alberto: "Ha sido el mejor partido desde que soy entrenador del Racing"

Santander, 18 ene (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, aseguró que la victoria de este domingo ante Las Palmas (4-1) fue el "mejor partido" de su equipo desde que él llegó a Santander.

El técnico asturiano destacó que fue "un partidazo por parte de los dos equipos", ya que, a su juicio, el conjunto canario también jugó un "muy buen encuentro" pese a la derrota tan abultada.

"Hemos tenido mucha pegada, fútbol, y fortuna de hacer un gol antes del descanso que ha sido importante. Además, hemos tenido ambición para ir a por el tercero y a por el cuarto para ganar el 'average'", apostilló.

José Alberto afirmó que está "muy contento" porque considera que fue el mejor partido de su equipo desde que llegó al banquillo verdiblanco "tanto a nivel defensivo como ofensivo".

Señaló que el partido, pese a la goleada, fue "muy complejo" para su equipo por lo que le exigió Las Palmas y resaltó que sus futbolistas entendieron "muy bien" lo que requería el encuentro en todo momento.

Sin embargo, tiene claro que este partido "ya es pasado" y el Racing se debe de centrar en el encuentro del próximo domingo en Riazor ante el Deportivo, un partido "precioso" ante un "superequipo".

Respecto a si el equipo ha mandado un mensaje a sus rivales, José Alberto apuntó que los mensajes se mandan "en el campo haciendo buenos partidos".

Sobre Manex Lozano, protagonista de la semana por su fallo ante el Barcelona y autor de un gol y una asistencia este domingo, aseguró que es un jugador "con mucho trabajo por pulir".

"Nos da muchas posibilidades para jugar con él ya sea al pie o al espacio. Además, necesitaba algo así después de lo del día del Barcelona. Tenemos que estar contentos con él, hay que exigirle, pero también ayudarle y arroparle", subrayó. EFE

