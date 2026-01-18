Jonny Otto: "Hemos tenido ocasiones, pero no ha podido ser"

Madrid, 18 ene (EFE).- Jonny Otto, jugador del Alavés, destacó, después de perder 1-0 contra el Atlético de Madrid, que tuvieron ocasiones para empatar e intentaron "salir" para ello, pero que no pudo ser.

"Creo que en la primera parte nos encerraron y al final intentamos salir. En la segunda parte nos marcaron enseguida y también intentamos salir y ser más nosotros y tuvimos ocasiones claras. No pido venir el gol. Sabemos que en este campo es muy difícil. Hay que mantener la cabeza alta y ganar el próximo partido en casa", dijo a Dazn.

"Sabemos que estamos en descenso, pero tenemos que mirar hacia adelante y los resultados van a venir. Si seguimos así, los resultados llegarán. Creo que la plantilla está muy bien. No son temas nuestros los fichajes. Tenemos una gran plantilla y cuerpo técnico y eso es con lo que hay que quedarse. Trabajar y seguir buscando resultados todos juntos". EFE.