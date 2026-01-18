Espana agencias

Irlanda pide diálogo a EEUU y dice que la soberanía de Groenlandia "no puede ser violada"

Londres, 18 ene (EFECOM).- El primer ministro irlandés, el centrista Michéal Martin, afirmó que la soberanía de Groenlandia y Dinamarca "no puede ser violada" y llamó al diálogo con los Estados Unidos (EE.UU.) para evitar una guerra comercial a nivel global.

"La integridad territorial y la soberanía de Groenlandia y el Reino de Dinamarca no puede ser violada", escribió hoy el 'taoiseach' en la red social X, a raíz de unas declaraciones al programa 'This Week' de la emisora irlandesa RTÉ Radio.

En esta línea, Martin advirtió que cualquier guerra comercial sería "muy dañina" tanto para los Estados Unidos como para Europa y agregó: "Es necesario que haya diálogo para prevenir que esto ocurra".

Las palabras del jefe del Gobierno de Dublín llegan después de que Trump amenazase con imponer un arancel del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, países que han enviado tropas a Groenlandia, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla ártica.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Martin calificó el anuncio de Trump de "completamente inaceptable" y dijo estar en contra de una "reacción impulsiva", ante la posibilidad de que el Parlamento Europeo no ratifique el acuerdo comercial entre EE.UU. y la Unión Europea (UE), que a juicio del 'taoiseach' se firmó "de buena fe".

Igualmente opinó que sería "algo prematuro" activar el mecanismo anticoerción de la UE, como sugieren algunos medios franceses que pretende hacer el presidente francés, Emmanuel Macron, que abriría la puerta a que Bruselas aplicase una amplia gama de sanciones contra Washington, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras o restricciones al acceso a licitaciones públicas europeas.

El mandatario irlandés indicó asimismo que pretende visitar la Casa Blanca el próximo mes de marzo porque cree "en el diálogo y el compromiso". EFECOM

