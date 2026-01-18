Investigan la muerte a tiros de un hombre de 45 años en un cortijo de Pechina (Almería)

Almería, 18 ene (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 45 años y nacionalidad española que ha fallecido tras recibir disparos de arma de fuego esta madrugada en un cortijo del municipio almeriense de Pechina.

Según han indicado a EFE fuentes de la investigación, el aviso se recibió sobre las 4:40 horas, cuando se alertó de la presencia de una persona herida por arma de fuego.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061, quienes a su llegada confirmaron el fallecimiento de la víctima sin que hayan trascendido por el momento más circunstancias sobre el hallazgo.

Fuentes de la Comandancia de Almería han ratificado la muerte violenta, mientras que la Subdelegación del Gobierno ha precisado la edad y nacionalidad del fallecido.

Por su parte, el 112 de Andalucía ha señalado que los testigos que dieron la voz de alarma advirtieron de una "multitud de disparos".

Aunque la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos, fuentes cercanas al caso han apuntado que el suceso podría estar relacionado con un asunto de drogas. EFE

mma/fs/icn