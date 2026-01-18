Íñigo Pérez: "Nos volvió a faltar acierto, ese está siendo nuestro déficit"

Vigo, 18 ene (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este domingo que la falta de acierto de sus jugadores marcó el partido de Balaídos, donde el equipo madrileño fue goleado por el Celta (3-0).

“Ha sido otro partido en el que nos faltó acierto, ese está siendo nuestro déficit. Siempre digo lo mismo, hay que insistir y generar volumen como hemos hecho hoy en un campo difícil porque ese es el camino. Tenemos que seguir apretando e insistiendo”, apuntó el técnico del Rayo.

Íñigo Pérez, además, no quiso valorar la actuación del colegiado balear Mateo Busquets, muy criticada por sus jugadores por el penalti que señaló del ‘Pacha’ Espino sobre Bryan Zaragoza en el inicio del segundo tiempo.

“No hablo de las decisiones arbitrales, si han decidido que es penalti y tarjeta roja -de Mendy en el minuto 66 tras revisar la acción en el VAR- es lo que es, no voy a entrar en ese debate”, afirmó.

El entrenador del Rayo explicó que con los cambios intentó “estimular” a su equipo para meterse en el partido, pero no fue posible porque recibieron “golpes muy difíciles” de asumir.

“Nos llevamos una derrota contundente, nos costará unas horas aceptarla, pero ya hay que pensar en el partido contra Osasuna en Vallecas”, sentenció. EFE

dmg/ism