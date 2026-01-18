Illa sigue hospitalizado por una afección muscular, a la espera de más pruebas médicas

Barcelona, 18 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanece este domingo en el hospital al que acudió ayer, tras sufrir una afección muscular mientras practicaba deporte, a la espera de que se le practiquen más pruebas médicas.

Según han informado fuentes del Departamento de Presidencia, el president, que ayer anuló su agenda al sentir una dolencia muscular, ha pasado la noche en el centro hospitalario y se encuentra bien, pendiente de que se valore el alcance de su afección.

Precisamente, Illa, aficionado a correr y que suele entrenar a diario, tenía previsto participar esta mañana en la Media Maratón de Granollers (Barcelona).

El president sufrió ayer una afectación muscular cuando entrenaba, lo que no le impidió acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes.

Al no mejorar de la dolencia muscular, tras esa visita institucional acudió a un centro hospitalario en el que desde ayer se le están practicando pruebas médicas, que proseguirán a lo largo de este domingo, para establecer un diagnóstico definitivo.

Fuentes del Departamento de Presidencia recalcan que Salvador Illa se encuentra bien y que su ingreso no le impide seguir trabajando desde el hospital. EFE