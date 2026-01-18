Illa permanece "estable" en el Hospital Vall d'Hebron, que informará de su evolución

Barcelona, 18 ene (EFE).- El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona informará esta tarde en una rueda de prensa de la evolución del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ayer ingresó en este centro sanitario por un dolor muscular y permanece "estable", según fuentes del Departamento de Presidencia.

El director gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar, la jefa de Neurología, Patricia Pozo, el director clínico del servicio de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Judith Sánchez-Raya, informarán a las 19.30 en rueda de prensa del estado del president.

Según han informado fuentes del Departamento de Presidencia, Illa, que ayer anuló su agenda al sentir una dolencia muscular, ha pasado la noche en el Hospital Vall d'Hebron y se encuentra bien, pendiente de que se valore el alcance de su afección.

El president sufrió ayer una afectación muscular cuando entrenaba, lo que no le impidió acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes.

Al no mejorar de la dolencia muscular, tras esa visita institucional acudió a un centro hospitalario en el que desde ayer se le están practicando pruebas médicas, que proseguirán a lo largo de este domingo, para determinar el origen de la afección. EFE