Illa ingresó por una pérdida de fuerza en las piernas, pero se descartan patologías graves

Barcelona, 18 ene (EFE).- El equipo médico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha descartado patologías graves vasculares o tumorales en el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores. EFE

