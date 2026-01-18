Illa ingresó por una pérdida de fuerza en las piernas, pero se descartan patologías graves

Barcelona, 18 ene (EFE).- El equipo médico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha descartado patologías graves vasculares o tumorales en el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores. EFE
