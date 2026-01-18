Hugo Duro, tras los pitos del Coliseum: “Gracias a la gente que lo entiende todo”

Valencia, 18 ene (EFE).- El delantero del Valencia Hugo Duro, nacido en Getafe y formado en el equipo azulón, fue pitado e insultado en su vuelta al Coliseum por una parte de la afición local y, después del partido, quiso mostrar públicamente su agradecimiento a aquellos aficionados que le recibieron con aplausos.

“Victoria muy complicada en un campo siempre difícil y especial para mí. Gracias a la afición que entiende que siempre estaré agradecido a este club, al que le deseo que todo le vaya lo mejor posible. Gracias a esa gente que me ha aplaudido y entiende todo. Mucha suerte en el resto de temporada”, escribió en redes sociales.

En su llegada al estadio, Hugo Duro fue recibido con pitos y cánticos de “traidor” e “hijo de puta”. Durante el encuentro, también fue pitado cuando tenía el balón, así como al ser sustituido. EFE

