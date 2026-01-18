Espana agencias

Huelva muestra en Fitur la fortaleza de una provincia diversa y sostenible

Huelva, 18 ene (EFECOM).- Agencia Destino Huelva desembarca en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una ambiciosa propuesta que reafirma el potencial de la provincia como un destino integral de primer nivel que basa su fortaleza en la diversidad y la sostenibilidad.

Bajo una estrategia de segmentación, Huelva presenta en Madrid un catálogo de experiencias que combinan tradición, innovación tecnológica y una apuesta firme por la sostenibilidad, abarcando desde la Sierra hasta la Costa, ha informado la agencia en una nota.

La delegación onubense llega a Fitur avalada por un plan de acción que busca diversificar la oferta turística y consolidar mercados internacionales.

Para ello, ha estructurado su presencia en cinco ejes fundamentales que recogen la esencia de sus municipios y mancomunidades.

El segmento cultural lidera la propuesta con una oferta que fusiona el legado histórico con la vanguardia digital. Experiencias Inmersivas con proyectos como el "Carnaval Experience" de Isla Cristina, la Jornada de Patrimonio de Cumbres de Enmedio y los Castillos de Niebla, Cumbres Mayores y Cumbres de San Bartolomé.

Mención especial para el legado Arqueológico y Moderno: Se presentan hitos como el Dolmen de Soto en Trigueros, el patrimonio prehistórico de la Cueva de la Mora en Jabugo, el Renacer de Fernández de Landa en Villalba del Alcor, y el producto "Huelva, The British Legacy" en la capital.

También hay espacio para tradiciones y fiestas o la gastronomía, sector en el que la provincia se consolida como referente culinario con eventos que ponen en valor la excelencia de sus productos de la tierra y el mar.

Por otro, Huelva se presenta como un destino posicionado como el "corazón" de la naturaleza andaluza con una oferta que promueve el respeto al entorno y el descanso.

La capital se presenta como un refugio de bienestar, mientras municipios como Hinojos y Villanueva de los Castillejos potencian sus senderos.

El deporte es otro de los pilares de la oferta al haberse convertido en un motor turístico estratégico con la celebración de competiciones de alcance internacional: Huelva acogerá el Campeonato Europeo de Bádminton 2026, mientras que Almonte será sede del Mundial de Motocross, entre otros torneos y competiciones de gran impacto mediático.

No podía faltar el turismo sostenible de sol y playa en una costa que evoluciona hacia un modelo de gestión inteligente y accesible, algo de lo que se mostrarán distintos ejemplos. EFECOM

lra/fs/icn

