Haddad Maia cae ante Putintseva en su debut

Sídney (Australia), 18 ene (EFE).- La brasileña Beatriz Haddad Maia, número 39 del ránking WTA, cayó este domingo ante la kazaja Yulia Putintseva, 105 del mundo, por 6-3, 5-7 y 3-6, en su debut en el Abierto de Australia, en uno de los primeros encuentros de la jornada.

Cerca de tres horas necesitó Putintseva para cerrar el partido, después de que la brasileña, de 29 años y natural de São Paulo, comenzara con autoridad el duelo, aunque no logró sostener su ventaja en el segundo y tercer set.

Con este resultado, la tenista kazaja avanzó a la segunda ronda, donde se medirá a la francesa Elsa Jacquemot o a la ucraniana Marta Kostyuk, una vez se resuelva el cruce de primera ronda.

Haddad Maia atravesó un 2025 de rendimiento irregular en el circuito WTA, condicionado por problemas físicos.

En la edición del Abierto de Australia del año pasado, la jugadora paulista quedó eliminada en la tercera ronda frente a la rusa Veronika Kudermetova, por 6-4 y 6-2. EFE