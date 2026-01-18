Giráldez: "Tenemos que tener los pies en la tierra"

Vigo, 18 ene (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, insistió este domingo en que su equipo, pese a alcanzar los 32 puntos tras golear al Rayo Vallecano (3-0), debe mantener “los pies en el suelo” porque todavía no ha logrado el objetivo de la permanencia, que, a su juicio, esta temporada estará “más cara” que en cursos anteriores.

“Esta victoria nos acerca a la salvación, pero quedan 18 partidos. Estamos en dos competiciones y creo que tenemos que tener los pies en la tierra e ir paso a paso porque cuando no lo hacemos nos equivocamos y es sencillo perder el foco”, advirtió en rueda de prensa.

El técnico celeste recordó que, salvo el Deportivo Alavés, todos los equipos de la zona baja han puntuado esta jornada, lo que “aprieta” todavía más la clasificación.

“Este año, bajo mi punto de vista, la salvación va a estar más cara. Tenemos 32 puntos y nos queda hacer mínimo diez, este año creo que la permanencia va a estar más cara”, subrayó Giráldez, a quien “no” le enfadó que Bryan Zaragoza tirase el penalti pese a estar sobre el campo el defensa Marcos Alonso.

“Si lo fallara, sí que me enfadaría”, dijo, entre risas, el entrenador gallego, que ahondó en el tema: “Tenemos un orden, pero siempre son los jugadores los que deciden en el campo. Marcos es el encargado, pero Bryan estaba con confianza y ya había metido, no es un novato en ese arte”.

“Creo que Bryan está evolucionado mucho. Me emociona y me gusta verlo apretar en el minuto 90 y regresar como ha regresado. Eso le da confianza para sacar todo su fútbol. Me alegro por él, por el gol, por la victoria y porque, a veces, los jugadores tienen que tomar decisiones y tomaron la del penalti y salió bien”, manifestó.

El preparador celeste también mostró su satisfacción porque Hugo Álvarez “cada vez está más cerca de su mejor nivel” y por el debut del futbolista del filial Hugo Burcio porque “era importante verle en el terreno de juego, que él también se sienta en Balaídos, que vea lo que es un partido de Primera División”. EFE

dmg/ism