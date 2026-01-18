Espana agencias

Gimnástica Segoviana y Rayo Cantabria limpian el campo para poder jugar hoy su partido

Segovia, 18 ene (EFE).- La Gimnástica Segoviana y el Rayo Cantabria, que militan en el grupo I de la Segunda RFEF, se afanan en limpiar el campo de fútbol municipal de La Albuera, con una capa de nieve de quince centímetros tras la intensa nevada que cayó ayer sábado en la capital segoviana, con el fin de poder jugar este domingo.

El club hizo un llamamiento a sus aficionados para que a partir de las diez y media de la mañana acudieran al campo con palas y carretillas con el fin de ayudar a la limpieza del campo.

Un grupo de seguidores acudió a la llamada de la entidad, que durante toda la jornada continuó reclamando más ayuda.

Y a esa llamada acudió también la plantilla del Rayo Cantabria, rival de la Gimnástica Segoviana en el encuentro que, si se libera el campo de nieve, tiene prevista su hora de inicio a las cinco de la tarde.

Varios integrantes del equipo cántabro se presentaron en las instalaciones segovianas con el fin de poder ayudar a la limpieza del campo, una labor en la que también están colaborando todos los miembros del club segoviano, incluyendo directivos, entrenadores de las categorías inferiores y jugadores lesionados que no están convocados para el partido.

A cuatro horas del inicio del choque, sesenta personas siguen trabajando en la limpieza del terreno de juego, del que se ha retirado la nieve prácticamente en la mitad del campo.

La Gimnástica Segoviana valora solicitar al colegiado del partido que el choque se retrase hasta las 19:00 horas con el fin de que dé tiempo a retirar toda la nieve. EFE

