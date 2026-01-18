Galbiati: El equipo está en un buen momento

Vitoria, 18 ene (EFE).- El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, dijo tras la victoria ante el Baxi Manresa que su equipo está “en un buen momento” y admitió que el partido “fue más fácil” porque a su rival le faltaban “jugadores importantes”.

“Estoy contento porque tuvimos mucha calidad en los tiros”, señaló el italiano en rueda de prensa y destacó que al descanso firmaban 17 triples anotados de 23 intentados.

“Hace seis semanas, contra Unicaja, estábamos en una situación más difícil y ahora tenemos seis victorias seguidas”, subrayó el preparador del conjunto azulgrana, que quiere que sus jugadores compitan en cada partido y no mira a la cuarta plaza.

Preguntado por el primer triple de Khalifa Diop en su carrera, desveló que “anota mucho” en los entrenamientos pero luego los partidos son diferentes.

Respecto a los lesionados, no aclaró si Tadas Sedekerskis llegará a la fase final de la Copa y apuntó que Eugene Omoruyi y Markquis Nowell tienen molestias musculares. EFE

