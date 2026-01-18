Espana agencias

Ferrero: "Pasado un tiempo seguro que me entran ganas de volver al circuito"

Guardar

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El exentrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, reapareció públicamente, a través de las redes sociales, en el día del debut del número uno del mundo en el Abierto de Australia, y agradeció los numerosos mensajes de apoyo recibidos además de anunciar que, dentro de algún tiempo podría volver al circuito.

Carlos Alcaraz estuvo acompañado en el Rod Laver Arena del que ya es su primer preparador, Samu López, en su primer partido oficial de la temporada, en el enfrentamiento contra el australiano Adam Walton, y por primera vez sin Ferrero dentro del equipo.

Ferrero publicó en Instagram un vídeo en una de las pistas de tenis de su academia en la que se mostró agradecido por el cariño que le ha mostrado la gente. "Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Primero de todo quería agradeceros el montón de mensajes que he recibido desde el mes de diciembre. No esperaba tantísimos mensajes de cariño y apoyo y de verdad que lo agradezco un montón", comienza Ferrero, que se mostró feliz de estar más tiempo con su familia.

"Estoy contento de estar también más tiempo en casa en la academia, con mi familia. Siempre es de agradecer después de tanto viaje y tanto tiempo fuera de casa", añadió el exentrenador de Alcaraz, que no descarta regresar a la actividad en un futuro.

"Pasado un tiempo seguro que me entran muchas ganas de volver al circuito", añadió. "Os iré contando nuevos proyectos que me salgan durante el año", acabó el que como jugador fuera número uno del mundo y campeón de Roland Garros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo escucha mañana a los dos eurodiputados de SALF que denunciaron a 'Alvise' por presunto acoso

El Supremo escucha mañana a

El 53 % de los expertos consultados por el WEF cree que la economía se debilitará en 2026

Infobae

El Senado gasta más de 65.000 euros en renovar los móviles del personal de la Cámara con tres años de antigüedad

El Senado gasta más de

ACS pagará 0,457 euros a sus accionistas el 5 de febrero en su dividendo flexible

Infobae

El CIEMAT admite que el plan de limpieza de Palomares de 2010 está obsoleto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

ECONOMÍA

España no encuentra conductores de

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

DEPORTES

Ilia Topuria anuncia la fecha

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas