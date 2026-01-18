Fernando Clavijo: El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles

Las Palmas de Gran Canaria, 18 ene (EFECOM).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado esta noche su cariño y solidaridad con los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), las víctimas y sus familias.

"El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente", ha escrito Clavijo en su cuenta de la red social X.

Hasta las 23.15 horas (hora de Canarias), el saldo de víctimas en el accidente ascendía a 21 fallecidos y decenas de heridos.

El siniestro ha ocurrido a las 19.39 horas, cuando un tren Iryo con 317 personas, que había salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también descarriló. EFECOM