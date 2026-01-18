Espana agencias

Fernando Clavijo: El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 18 ene (EFECOM).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado esta noche su cariño y solidaridad con los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), las víctimas y sus familias.

"El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente", ha escrito Clavijo en su cuenta de la red social X.

Hasta las 23.15 horas (hora de Canarias), el saldo de víctimas en el accidente ascendía a 21 fallecidos y decenas de heridos.

El siniestro ha ocurrido a las 19.39 horas, cuando un tren Iryo con 317 personas, que había salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también descarriló. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Matarazzo, tras ganar al Barcelona: “Hemos jugado con mucho corazón”.

Infobae

1-1. Bolivia empata de local con Panamá en un amistoso con miras a la repesca de marzo

Infobae

Fitch Ratings mejora la calificación de riesgo de Bolivia de CCC- a CCC

Infobae

Von der Leyen: "Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos"

Infobae

Moreno se desplaza a Adamuz tras el accidente entre dos trenes de alta velocidad

Moreno se desplaza a Adamuz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una pasajera de los trenes

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: “Parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

La cifra de muertos se eleva a 21 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival