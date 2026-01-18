Espana agencias

Feijóo llama a Sánchez a retirar la propuesta de financiación y ponerse a negociar otra

Guardar

Zaragoza, 18 ene (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire su nuevo proyecto de financiación autonómica para sentarse con el PP a dialogar y crear una nueva propuesta en la que participen todas las comunidades.

"Reinicie usted, retire este proyecto, retire este sistema y nos ponemos a hablar", ha apuntado en un acto en Zaragoza, en el que le ha pedido al presidente que dé "marcha atrás" y reinicie el proceso en los foros comunes en los que estén presentes todas las autonomías y en el que se haga "una evaluación independiente y no independentista" del proyecto.

Según Feijóo, en España a día de hoy no hay un nuevo modelo de financiación porque no hay "un presidente de gobierno libre" sino que está "maniatado" por los partidos separatistas y, si Sánchez pactara un sistema de financiación con todas las comunidades autónomas, dejaría de ser presidente.

Además, el líder de los populares ha acusado a Sánchez -con quien se reunirá el lunes en la Moncloa- de utilizar el tema de la financiación autonómica para potenciar el "enfrentamiento", que es "su única estrategia de supervivencia política", ha dicho.

Feijóo ha hecho estas declaraciones después de que los líderes y presidentes autonómicos del Partido Popular hayan firmado la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de un sistema de financiación autonómica "justo, transparente y pensado en todos los españoles", ha apuntado.

En su discurso el líder del PP ha dicho que está convencido de que "cada frase" de la declaración de Zaragoza sería suscrita por "todos los presidentes" de las comunidades autónomas de España, incluso los que no son del PP.

Acompañado en el escenario de todos los barones del partido con el objetivo de mostrar un frente común, Feijóo ha defendido el papel de las comunidades autónomas como la "salvaguarda" de la unidad de España frente a los que "trabajan" para dividir al país con propuestas como la nueva financiación autonómica, adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo.

El líder del PP ha defendido un sistema en el que se apliquen dos "principios básicos" consagrados en la Constitución, la igualdad y la solidaridad. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Localizada la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea (Asturias)

Infobae

Castro: "No estoy muy preocupado de lo que le pasa al Madrid, tengo mucho trabajo aquí"

Infobae

Un menor agrede a su madre con un cuchillo y huye tras robarle la tarjeta a su abuela

Infobae

Berenguer regresa a la convocatoria

Infobae

Pilar Alegría se compromete a la gratuidad del transporte desde los pueblos para acudir al médico

Pilar Alegría se compromete a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo hace frente común con

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias en buen estado físico

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante