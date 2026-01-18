Feijóo le pide a Sánchez que se posponga su encuentro por el grave descarrilamiento

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este domingo que le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se posponga el encuentro que estaba previsto el lunes entre ambos líderes.

En un mensaje en X, el presidente del PP ha dicho que puesto que las noticias que llegan de Córdoba son "muy graves y dolorosas" lo más urgente ahora es atender a las víctimas y a sus familias.

Por ello, ha relatado, acaba de escribir a Sánchez para proponerle suspender el encuentro que tenían previsto el lunes en la Moncloa.

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia" y por ello los equipos del PP y de Moncloa podrán encontrar otra fecha, ha dicho.

Son ya diez los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos graves.

Sánchez y Feijóo iban a reunirse este lunes en el Palacio de la Moncloa para abordar diversas cuestiones de política nacional e internacional.

Un encuentro que iba a ser el inicio de la ronda de contactos que Sánchez anunció el pasado 6 de enero que iba a mantener con los representantes de las formaciones con presencia en el Congreso para analizar un posible envío de tropas españolas (del que es partidario) en una hipotética misión de paz en Ucrania. EFECOM