Feijóo cree que PSOE no puede ir a los comicios "con alegría" tras una financiación que lleva a Aragón "a la cola"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado este domingo la gestión de Jorge Azcón la frente del Gobierno de Aragón y ha subrayado que es "lo mejor" que le ha ocurrido a esta autonomía en mucho tiempo. Dicho esto, ha aludido al rechazo que el nuevo modelo de financiación ha provocado en todas las CCAA, salvo Cataluña, y ha recalcado que eso hace que el PSOE no pueda concurrir a las elecciones de Aragón del 8 de febrero "con alegría".

"¡Cómo hay que estar para presentarse a unas elecciones, querido Jorge, defendiendo esto con alegría! ¡Cómo hay que estar de desesperado para esto!", ha exclamado Feijóo, haciendo un juego de palabras con el nombre de la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, la exministra Pilar Alegría.

En este sentido, Feijóo ha recalcado --tras firmar con los presidentes del PP la llamada 'Declaración de Zaragoza' que recoge los ejes del futuro sistema de financiación que impulsará si llega a Moncloa-- que el modelo que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "lleva a Aragón a la cola".

UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN QUE LLEVA A ARAGÓN "A LA COLA"

"¿Cómo hay que estar para hacer en este momento una oferta que lleva Aragón a la cola? Lo hemos pensado, ¿verdad? O sea, en el momento de elecciones en Aragón, el señor Sánchez presenta un sistema de financiación que pone Aragón de último", ha exclamado, para añadir que la "desesperación" del PSOE "no es ni será la desesperanza de España".

En este sentido, Feijóo se ha comprometido a impulsar en el plazo de un año si llega al Palacio de la Moncloa un sistema de financiación "justo", "transparente" y pensando en "todos" los españoles porque el PP defiende un "proyecto común" y considera que la igualdad "no está en venta".

En su intervención, y ante la mirada de los demás 'barones' territoriales del PP, Feijóo ha indicado que el Gobierno de Azcón es "lo mejor" que le ha ocurrido a Aragón desde "hace muchos años" porque "no miente" y "no divide".

Así, ha afirmado que Azcón "ha sabido gestionar" esta comunidad autónoma "sin dividir" y "sin crispar a la sociedad aragonesa", al tiempo que "ha sabido mandar un mensaje de esperanza" a los aragoneses al mandar también "un mensaje a todos inversores del mundo".

UN GOBIERNO "SEGURO" QUE CUMPLE LO QUE DICE

Según el presidente del PP, Aragón es "una tierra para invertir" y "para prosperar". A su juicio, es una región "en la que se puede confiar" porque "tiene un gobierno seguro" que "si se dice una cosa, se cumple".

Y todas estas características tienen un resumen. Sigo diciendo que Jorge Azcón es lo mejor que le ha pasado al gobierno de Aragón hace mucho tiempo, porque Jorge Azcón sabe gobernar". Y de eso se trata, de gobernar", ha finalizado.

