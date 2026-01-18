Familiares se acercan angustiados a la estación de Huelva para obtener información

Huelva, 18 ene (EFE).– Familiares de los pasajeros del tren Alvia con destino a Huelva, implicado en el descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba), se han desplazado a la estación onubense para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados.

Los familiares han acudido visiblemente afectados por la incertidumbre y la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos.

En la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica, mientras que la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se han trasladado al lugar para brindarles apoyo.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha expresado su "más sentido pésame" y su afecto a las familias de las víctimas del choque entre los trenes que cubrían los trayectos Huelva-Madrid y Málaga-Madrid. "Deseamos una pronta recuperación a las personas heridas", añadieron.

Los últimos datos confirman al menos diez fallecidos tras la colisión en Adamuz; por el momento, se ha ratificado que tres de ellos viajaban en el Alvia con destino a Huelva. EFECOM

