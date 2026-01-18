Fallece una persona en un alud en el barranco de Puimestre en Benasque (Huesca)

Zaragoza, 18 ene (EFE).- Una persona ha fallecido este domingo tras quedar atrapada en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca). EFE
