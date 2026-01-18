Espana agencias

Fallece un hombre en un alud en el barranco de Puimestre en Benasque (Huesca)

(Actualiza la NA7138 para precisar que es un hombre el fallecido)

Zaragoza, 18 ene (EFE).- Un hombre ha fallecido este domingo tras quedar atrapado en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca).

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Huesca, ha sido personal de la propia estación de Cerler la que ha comunicado al 112 Aragón, sobre las 14 horas, que se habían originado dos pequeños aludes en este barranco, fuera de pistas, y que una persona que realizaba 'snowboard' había quedado semienterrada bajo la nieve.

Hasta el lugar se ha desplazado personal de la estación de esquí y efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque, que han rescatado inconsciente a este varón que iba acompañado por otra persona que no se ha visto afectada por la avalancha, y que finalmente ha fallecido.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este domingo la alerta amarilla por riesgo de aludes de nivel 4 en el Pirineo por encima de 1.800 metros en el Pirineo en los macizos del Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Esta es la quinta víctima mortal en menos de un mes en el Pirineo aragonés sepultada por aludes después de que el pasado 29 de diciembre fallecieran tres personas cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa.

Dos días después, el 1 de enero, la Guardia Civil rescató el cadáver el hombre sepultado por un alud en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa. EFE

