Encuentran a un senderista fallecido de 47 años desaparecido en la zona de Gaucín (Málaga)

Málaga, 18 ene (EFE).- El cuerpo sin vida de un hombre de 47 años, al parecer invidente, ha sido hallado por la Guardia Civil en el río Guadiaro tras desaparecer este sábado mientras practicaba senderismo en la zona de Gaucín (Málaga).

El teléfono 112 recibió sobre las 12:10 horas de este sábado una llamada que avisaba de que un hombre invidente había desaparecido mientras hacía senderismo, por lo que la sala coordinadora activó a los Bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local de Cortes de la Frontera.

Según fuentes del instituto armado, en el día de ayer, los guardias civiles del GREIM de Álora se trasladaron hacia el río del barranco de la Buitrera en Gaucín (Málaga), donde una persona invidente se había precipitado por el puente colgante sin poder sujetarlo sus compañeros. El cuerpo apareció varios metros río abajo debido al fuerte caudal.

Agentes de la Guardia Civil hallaron al fallecido de 47 años y recuperaron el cuerpo, tras lo que se activó el correspondiente protocolo judicial, según comunicó este Cuerpo al 112.EFE