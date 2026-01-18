Espana agencias

Emery descarta al Villa de la lucha por la Champions: "No somos candidatos"

Guardar

Londres, 18 ene (EFE).- Unai Emery, técnico del Aston Villa, dijo que no son candidatos a acabar entre los cinco primeros de la Premier League, pese a que en estos momentos son terceros.

El Villa cayó este domingo contra el Everton (0-1) y perdió la oportunidad de, con un triunfo, sacarle tres unidades al Manchester City, que perdió contra el Manchester United, y ponerse a cuatro de distancia del Arsenal, líder destacado de la tabla, pero que no pasó del empate a cero este sábado contra el Nottingham Forest.

"Seguimos sin ser candidatos a estar en el top cinco. Ahora estamos dentro, pero no somos candidatos", dijo Emery en declaraciones tras la derrota ante el Everton.

"No lo somos porque hay otros equipos que tienen más potencial que nosotros", agregó el técnico vasco, que cuando fue repreguntado por las razones de esto simplemente se quedó en silencio.

En este mercado invernal, el equipo de Emery sigue muy restringido por las reglas financieras de la UEFA, por lo que se han visto obligados a vender a Donyell Malen, un jugador que estaba haciendo un buen papel como revulsivo. Además, los de Birmingham, con Roberto Olabe a la cabeza, están oteando el mercado en busca de un centrocampista.

Estuvieron muy cerca de cerrar la incorporación como cedido de Conor Gallagher, pero el Tottenham Hotspur se impuso en las negociaciones al ofrecerle cerca de 40 millones al Atlético de Madrid. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El petróleo de Texas sube un 0,42 % tras una semana de tensiones entre EEUU e Irán

Infobae

Francis Alonso, Mejor Jugador de la jornada 16 tras su exhibición en Andorra

Infobae

Melilla revela que ha estado a punto de romper relaciones con el Gobierno central

Infobae

Giráldez: "Tenemos que tener los pies en la tierra"

Infobae

Pedro Martínez: Su defensa nos ha complicado mucho

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos muertos y varios heridos

Dos muertos y varios heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): se corta el tráfico entre Madrid y Andalucía

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival