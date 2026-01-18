Emery descarta al Villa de la lucha por la Champions: "No somos candidatos"

Londres, 18 ene (EFE).- Unai Emery, técnico del Aston Villa, dijo que no son candidatos a acabar entre los cinco primeros de la Premier League, pese a que en estos momentos son terceros.

El Villa cayó este domingo contra el Everton (0-1) y perdió la oportunidad de, con un triunfo, sacarle tres unidades al Manchester City, que perdió contra el Manchester United, y ponerse a cuatro de distancia del Arsenal, líder destacado de la tabla, pero que no pasó del empate a cero este sábado contra el Nottingham Forest.

"Seguimos sin ser candidatos a estar en el top cinco. Ahora estamos dentro, pero no somos candidatos", dijo Emery en declaraciones tras la derrota ante el Everton.

"No lo somos porque hay otros equipos que tienen más potencial que nosotros", agregó el técnico vasco, que cuando fue repreguntado por las razones de esto simplemente se quedó en silencio.

En este mercado invernal, el equipo de Emery sigue muy restringido por las reglas financieras de la UEFA, por lo que se han visto obligados a vender a Donyell Malen, un jugador que estaba haciendo un buen papel como revulsivo. Además, los de Birmingham, con Roberto Olabe a la cabeza, están oteando el mercado en busca de un centrocampista.

Estuvieron muy cerca de cerrar la incorporación como cedido de Conor Gallagher, pero el Tottenham Hotspur se impuso en las negociaciones al ofrecerle cerca de 40 millones al Atlético de Madrid. EFE