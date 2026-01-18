Espana agencias

El Valencia vuelve a ganar lejos de Mestalla ocho meses después

Guardar

Valencia, 18 dic (EFE).- El Valencia volvió a ganar a domicilio ocho meses después al imponerse este domingo por 0-1 al Getafe en el Coliseum, un triunfo que supone el primero lejos de Mestalla de la temporada y pone fin a una racha de once partidos sin ganar como visitante.

El conjunto valencianista no ganaba fuera de casa desde el pasado 3 de mayo, cuando se impuso a la UD Las Palmas por un resultado de 2-3 en Gran Canaria, donde el Valencia no ganaba desde hacía 23 años.

Los resultados del Valencia esta temporada a domicilio son tres empates (Espanyol, Alavés y Rayo Vallecano) seis derrotas (Osasuna, Barcelona, Girona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Celta de Vigo) y una única victoria, la lograda este domingo en el estadio azulón.

Además, el Valencia también acabó este domingo con una sequía de victorias en el Coliseum, donde los valencianistas no ganaban en Liga desde 2018 con cuatro derrotas y dos empates desde entonces.

La última victoria de los valencianistas a domicilio ante el equipo madrileño fue en la temporada 2018-19, el 10 de noviembre de 2018, cuando el equipo entrenado por aquel entonces por Marcelino se impuso con un gol de penalti de Dani Parejo en el minuto 80 en la jornada 12. EFE

plm sm/arh

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Indra sube un 0,69 % tras escalar más de un 6 % por un acuerdo de transporte con Londres

Infobae

La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,04 %) y cierra en rojo una semana de récord

Infobae

El salón del caravaning prevé generar un impacto económico de 9 millones de euros

Infobae

Funes: "El Córdoba, por lo civil o por lo criminal, te lleva a un partido complicado"

Infobae

El DAX 40 cede un 0,22 % y se da un respiro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mercadona tendrá que indemnizar con

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival