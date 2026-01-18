Espana agencias

El Real Oviedo expresa su "profundo malestar" tras el arbitraje recibido ante Osasuna

Oviedo, 18 ene (EFE).- El Real Oviedo, horas después de caer derrotado ante Osasuna en un partido fundamental para los azules, publicó un comunicado en el que expresa su "profundo malestar y preocupación" por el arbitraje recibido en El Sadar.

"Ante las decisiones arbitrales acontecidas en las últimas jornadas de competición, el Real Oviedo desea expresar su profundo malestar y preocupación por una serie de condicionantes que están teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los encuentros", sostiene la entidad carbayona.

Ante Osasuna, el Real Oviedo reclamó un posible penalti a Ilyas Chaira en el primer tiempo y otro penalti por mano de Boyomo en el segundo tiempo que Quintero González, colegiado del encuentro, sí pitó en directo, aunque tras recibir el aviso del VAR fue al monitor a ver la acción y corrigió su primera decisión.

"Resulta especialmente sorprendente la ausencia de un criterio uniforme en la aplicación de las decisiones en uno y otro campo, circunstancia que genera una evidente sensación de desigualdad", añade el Real Oviedo en su escrito.

Tras el encuentro, el técnico Guillermo Almada aseguró que "el árbitro fue la única persona del estadio que no vio penalti en esa mano".

Por último, el Real Oviedo, colista de Primera División que ya suma trece jornadas seguidas sin lograr un triunfo, reclama "el respeto que merece" y solicita "la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones, que no perjudique al Real Oviedo ni altere el normal desarrollo de la competición". EFE

