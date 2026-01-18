El Real Madrid transmite sus condolencias a las familias de las personas fallecidas

Madrid, 18 ene (EFE).- El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que transmite "sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba".

Asimismo, el club "desea una pronta recuperación a todas las personas heridas".

Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas de gravedad en el descarrilamiento de dos trenes esta tarde en Adamuz (Córdoba)-

El siniestro ocurrió a las 19.39 horas, cuando un tren Iryo con 317 personas, que había salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también descarriló. EFE