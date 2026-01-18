Espana agencias

El PP invita a los presidentes socialistas a avalar su propuesta de financiación

Zaragoza, 18 ene (EFECOM).- El Partido Popular ha invitado este domingo a los presidentes autonómicos del PSOE y otros partidos a sumarse a su propuesta de crear un nuevo sistema de financiación autonómica y a rechazar, por tanto, el sistema propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que "revierte la igualdad" y enfrenta a los españoles.

"Queremos invitar a todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse con una postura de unidad, que persigue algo tan sencillo como evitar que, una vez más, se reviente la igualdad y se construya un nuevo muro entre españoles", apunta la 'Declaración de Zaragoza', un documento firmado este domingo por todos los barones del partido.

Cuando algo tan "elemental" como la igualdad se ve amenazado, "las medias tintas no son una opción", señala el texto que ha sido firmado en un acto en Zaragoza por todos los barones y en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una referencia directa a los presidentes socialistas Adrián Barbón (Asturias) y Emiliano García Page (Castilla la Mancha).

"¿Le parece bien al señor Barbón y al señor Page que (Oriol) Junqueras (líder de ERC) decida sobre la financiación de Asturias y de Castilla la Mancha?", ha preguntado el líder popular, quien ha afirmado que está convencido de que este documento sería firmado por los presidentes autonómicos de todas las regiones, incluso de las que no gobierna el PP.

En 19 puntos y cinco páginas -predominantemente con líneas generales y sin cifras numéricas-, la 'Declaración de Zaragoza' señala que España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica, que debe nacer de un principio fundamental e irrenunciable: los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles.

La propuesta planteada por el Gobierno y adelantada la semana pasada por Junqueras, señala el texto, reintroduce en el sistema "la arbitrariedad", con el objetivo partidista de sostener a un Sánchez sin mayoría parlamentaria y haciendo cesiones para ello al separatismo "a cambio de favores políticos".

La declaración critica que el Gobierno haya presentado una reforma "de espaldas al conjunto de las comunidades" y que se haya sentado primero a negociar con "un independentista condenado por malversación" para elaborar una propuesta que es "un sinsentido que debe ser revertido".

A juicio del PP debe reiniciarse el proceso desde el principio y el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el foro donde debe abordarse cualquier modelo de financiación de forma multilateral entre todas las comunidades.

Como paso previo a crear una nueva propuesta, señala el PP, es necesario crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

También hay que tener en cuenta la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas y reconocer una excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la DANA, señala el texto.

Y la reforma del modelo autonómico debe hacerse en paralelo a la revisión del sistema de financiación de las corporaciones locales.

Para elaborar un sistema "justo", afirma otro de los puntos, hay que atender variables como la demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno.

La declaración señala el compromiso de Feijóo de llevar a cabo, cuando llegue a la Moncloa, en el plazo de un año, una reforma que sea "respetuosa" con la igualdad de todos los españoles, con el Estado de las Autonomías y la Constitución. EFECOM

