El obispo de Mallorca: "Me repugna que haya cristianos que vayan contra los más pobres"

Palma, 18 ene (EFE).- El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha lamentado que se rechace el acogimiento a migrantes llegados en patera mientras se recibe cada año a millones de turistas: "Me ha repugnado siempre que haya cristianos con esa actitud, que van en contra de los más pobres y necesitados".

En una entrevista con EFE, Taltavull ha afirmado que "toda persona pobre, necesitada, tiene más que argumentos para poder ser acogida desde el primer momento", y ha señalado que es un mandato del mismo Jesús: "Era forastero y me acogisteis", ha expresado el responsable de la diócesis citando el Evangelio.

En este contexto, se ha preguntado por qué no se ponen obstáculos a millones de turistas que llegan mientras se rechaza la atención a "los 7.000 que han venido en pateras", muchos de ellos con gran sufrimiento.

"¿Cómo comparamos una acogida y la otra?", se ha planteado el obispo, quien ha apuntado a que, mientras unos visitantes "dan rentabilidad", a los otros hay que proveerles de "lo que necesitan".

En este contexto, Taltavull ha señalado la necesidad de crear una "mesa de diálogo para la paz, la inclusión y la convivencia", que reúna a instituciones y personas con ideologías diferentes "para encontrar caminos de convergencia y solución".

"Algunos me han hablado directamente, personas de partidos políticos que son creyentes y ven muy interesante este trabajo: sentarnos en una mesa, hablar con un denominador común que es la fe y el ser cristiano", ha detallado.

Sobre las soluciones impulsadas por la Iglesia para el acogimiento de personas vulnerables, el obispo ha recordado que tienen una casa en Calvià (municipio mallorquín gobernado por PP y Vox) que está cerrada por el rechazo del Ayuntamiento, al que atribuye una actitud "poco cristiana y poco humana".

"Decir que no podemos acoger a esta gente porque son delincuentes es hacer un juicio de valor que no se corresponde con la realidad", ha recriminado.

Preguntado sobre si le preocupa que algunas formaciones políticas intenten patrimonializar el catolicismo, ha contestado que sí, porque "ningún partido puede atribuirse una creencia religiosa".

Ha señalado que apoderarse de una fe desembocaría en una situación como la de Irán, donde hay "un gobierno teocrático" que "en nombre de Dios está marginando, está matando".

Respecto al acuerdo alcanzado por la Conferencia Episcopal con el Gobierno para compensar a las víctimas de pederastia, ha mostrado su conformidad y ha señalado que en la diócesis de Mallorca hace muchos años que se acompaña a los afectados.

Además, ha recordado que pidió perdón en nombre de la Iglesia por esas agresiones.

Lo contemplado en el acuerdo, ha sostenido, "no es nada nuevo". "La práctica es la que siempre hemos llevado a cabo, de atención directa a las víctimas y de ayuda totalmente a su recuperación", ha abundado. EFE

