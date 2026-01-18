El noruego Eskas dirigirá el Real Madrid-Mónaco

Madrid, 18 ene (EFE).- El colegiado noruego Espen Eskas ha sido designado por la UEFA para arbitrar el enfrentamiento de la séptima jornada de la Liga de Campeones del Real Madrid, ante el Mónaco el martes en el Santiago Bernabéu, en la que será la tercera ocasión que arbitre al club blanco.

Espen Eskas ya dirigió un partido de 'Champions League' en el Santiago Bernabéu, con triunfo del Real Madrid sobre el Unión Berlín (1-0) en la fase de grupos de la temporada 2023/24, y el pasado curso también estuvo al frente del duelo frente al Brest en Francia, con otra victoria madridista (0-3).

El cuerpo arbitral lo completarán los noruegos Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin como árbitros asistentes en las bandas y Sigurd Kringstad como cuarto árbitro. En el VAR estará al mando el holandés Pol van Boekel.

Eskas, nacido en Oslo hace 36 años e internacional desde 2017, dirigió en su carrera la final del Mundial sub-17 de 2023 Francia-Alemania, fue cuarto árbitro en la Eurocopa de Alemania y pitó en los Juegos Olímpicos de París.

Esta campaña ha dirigido cuatro encuentros de la Liga de Campeones, uno del Atlético de Madrid ante el Union Saint Gilloise (3-1). EFE