Espana agencias

El Monterrey de la española Lucía García lidera el Clausura mexicano y Hix es la goleadora

Guardar

México, 18 ene (EFE).- Las Rayadas de Monterrey de la delantera española Lucía García lideran el torneo Clausura del fútbol mexicano de mujeres, en tanto que la estadounidense Angelina Hix encabeza la tabla de goleadoras, al terminar este domingo la tercera jornada.

Lucía García confirmó el sábado que pasa por un elevado momento de forma deportiva al convertir, con un remate cruzado de derecha, el gol con el que las Rayadas de la entrenadora francesa Amandine Miquel mantuvieron su paso perfecto, con tres victorias en tres salidas, diez goles a favor y ninguno en contra.

Monterrey, con la mejor ofensiva del campeonato y la defensa más segura aventaja por mejor diferencia de goles al Toluca, que en otro partido sabatino se impuso por 0-1 al Puebla con anotación de Kayla Fernández.

Los dos cuadros con paso perfecto le sacan dos puntos de ventaja a América, Pumas UNAM, Cruz Azul y Guadalajara, triunfadores en la tercera fecha.

América pasó por encima del Necaxa, al que goleó por 6-0. En el minuto 18 la venezolana Gabriela García, exjugadora del Atlético de Madrid, convirtió de pierna derecha, después de lo cual las Águilas explotaron con dos anotaciones de Xcaret Pineda y una en cada caso de Monserrat Saldívar, Kiana Palacios y Nancy Antonio.

El viernes, Pumas también fue superior al Mazatlán, al que goleó por 3-0 con dos anotaciones de Hix y una de Julissa Dávila.

La estadounidense llegó a cinco dianas, una más que Diana Ordóñez, del Tigres UANL, y dos por encima de varias figuras, entre ellas Lucía García.

Entre lo mejor de la jornada estuvo el triunfo, también el viernes, del Cruz Azul 1-0 sobre el poderoso Pachuca.

En un duelo revancha, luego de que las Azules eliminaron en el pasado Apertura a las Tuzas, Cruz Azul volvió a ser superior y se impuso con un cabezazo de la estadounidense Michaela Abam.

Este domingo las Chivas derrotaron por 1-0 a Santos Laguna con anotación de Adriana Iturbide.

Un llamativo de la tercera fecha fue el 1-1 del León con el campeón Tigres UANL, que igualó con un gol de último instante de la brasileña Jheniffer Cordiliani.

El viernes Tijuana superó por 1-2 al Atlas y Juárez por 1-0 al San Luis, en los otros encuentros.

El Clausura se reanudará con la cuarta jornada entre martes y miércoles próximos.

- Partidos de la cuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano:

. Martes 20.01: Pachuca-Puebla, San Luis-América y Tijuana-Juárez FC.

Miércoles 21.01: Necaxa-Pumas UNAM, Toluca-Tigres UANL, Santos Laguna-San Luis, Guadalajara-Querétaro, Monterrey-Cruz Azul y Mazatlán-Atlas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los forenses ya han realizado las autopsias de 38 cuerpos tras el accidente en Adamuz

Infobae

Sigue suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Andalucía

Infobae

El Alavés cae a puestos de descenso por primera vez en la temporada

Infobae

Illa está "bien" y estable pero seguirá hospitalizado unas 2 semanas con pruebas y rehabilitación

Los especialistas del Hospital Vall d’Hebron informaron este domingo que el jefe del Ejecutivo catalán permanecerá internado para someterse a exámenes adicionales y un plan riguroso de fisioterapia, después de ingresar tras sufrir debilidad muscular repentina

Illa está "bien" y estable

El TS corrige y fija el 12 de febrero la audiencia previa al juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por las mascarillas

El TS corrige y fija
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa sale de la

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: los Reyes visitan la zona y Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y de la investigación: “Es tremendamente extraño”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once,

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

Triplex de la Once: números ganadores del Sorteo 2 de este 20 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 este martes 20 de enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”