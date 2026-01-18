El Govern seguirá "funcionando con normalidad" con la delegación de Illa en sus consellers

Barcelona, 18 ene (EFE).- El Govern "seguirá funcionando con normalidad" y con la agenda delegada en los consellers durante las dos semanas que se prevé que el president Salvador Illa se mantenga ingresado en el hospital Vall d'Hebrón por la afección muscular que le obligará a centrarse en la rehabilitación.

Así lo ha explicado a la prensa en el centro hospitalario el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, a quien Illa ha "encargado las tareas de despacho" durante estos quince días.

La ley de la presidencia de la Generalitat establece en su artículo 20 que "en caso de enfermedad, ausencia o impedimento (...) el president puede encargar el despacho ordinario de los asuntos y funciones correspondientes en otro consejero".

Dalmau ha aclarado que se mantiene la agenda del Govern y que el ejecutivo catalán seguirá funcionando con normalidad, incluidas las reuniones de los martes del Consell Executiu.

El conseller de Presidencia, quien ha podido visitar junto a la titular de Salud, Olga Pané, al president, ha asegurado que estarán en contacto con Illa estos días pues él "está al tanto de todo lo que pasa en el país" y tiene "ganas de trabajar", aunque ahora tenga que "concentrarse" en la rehabilitación.

A través de las redes sociales, el propio Illa ha escrito: "Me encuentro bien y con ánimos. Me tocan unos días de pruebas y recuperación. Quiero agradecer a todo el personal sanitario del Hospital Universitario Vall d'Hebrón por su atención y gran profesionalidad".

"Muchas gracias a todas las personas que me han enviado mensajes de ánimo", ha añadido el president, a quien dirigentes de otros partidos políticos le han trasladado de forma pública mensajes de pronta recuperación.

El equipo que trata a Illa en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha explicado este domingo tarde que el president pasará este lunes de la UCI a planta donde llevará a cabo rehabilitación y se le seguirá vigilando y haciendo pruebas para afinar su diagnóstico, que podría deberse a un problema inflamatorio, y que no es grave. EFE