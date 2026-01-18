El Gobierno de Murcia cuestiona el "enésimo ataque" al trabajo de los pescadores

Murcia, 18 ene (EFECOM).- La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Sara Rubira, ha respaldado este domingo al sector pesquero de la Región ante las protestas convocadas para este lunes por la nueva norma de control de la Unión Europea (UE).

Rubira ha enfatizado que los pescadores "necesitan mas ayuda y menos burocracia" para "seguir siendo ese sector estratégico que ayuda en la economía de la región".

Las cofradías de pescadores pararán este lunes 19 en los puertos españoles, cerrarán las lonjas y se manifestarán en Madrid y en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, para protestar contra esa regulación.

Rechazan el reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y el registro de las capturas desde el denominado "kilo cero", unas exigencias que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.

La consejera ha cuestionado esos cambios, "impuestos por la Unión Europea y recogidos por el Gobierno de España" y ha señalado que “esta modificación no aporta más garantías de control sobre las capturas de la flota, y genera una dificultad añadida para la operatividad" de la misma.

Rubira ha recordado que los pescadores "en los últimos años ya han visto como les han reducido los días de pesca y ahora quieren controlar también las horas de entrada a puerto, lo que complica su trabajo y fuerza situaciones sin sentido, como que una embarcación de pesca litoral tenga que parar una hora antes de entrar al puerto, perdiendo así la frescura del pescado capturado”.

“Los pescadores ya pasan números controles a lo largo del año, hacen un trabajo excepcional y han sabido adaptarse a la exigente normativa de los últimos años para poder faenar 130 días, llevando a cabo incluso importantes inversiones en sus embarcaciones y métodos de pesca”, ha explicado.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia “seguiremos defendiendo sus intereses y llevando su voz donde sea necesario para garantizar un trabajo digno para todas las familias de pescadores, ha indicado, y ha subrayado que su departamento ha presentado alegaciones "ante el Ministerio para que se excepcione a la flota costera litoral que comercializa en el día en fresco dentro de las nuevas medidas adoptadas”.

Rubira también ha instado al Gobierno central y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "a que defiendan a los pescadores con acciones y medidas contundentes y se conviertan en aliados frente a las políticas de recortes, porque de lo contrario se convertirán en cómplices”. EFECOM