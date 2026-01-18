El Getafe y el Valencia empatan sin goles al descanso

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- El Getafe y el Valencia empatan sin goles después de los primeros 45 minutos del duelo que disputan ambos equipos en el Coliseum.

Los dos equipos culminaron un acto inicial muy espeso y casi sin ocasiones. El Valencia sólo gozó de una, un disparo de Djené Dakonam al larguero en propia meta al filo del descanso, mientras que el Getafe dispuso de un tímido cabezazo del uruguayo Martín Satrino y de un zurdazo desde fuera del área de Javi Muñoz. Ambos intentos, los detuvo con comodidad el portero Stole Simitrievski. EFE