El gasto en alimentos de marca de distribución sube el 6,3 % en 2025, según Circana

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El gasto en alimentos de marca de distribución ha subido el 6,3 % en 2025 respecto al año anterior, el mayor incremento entre las categorías de gran consumo, según la consultora Circana, que detalla los hábitos de los españoles en un año en el que la cesta de la compra se ha encarecido el 3 %.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas han crecido el 3 % en diciembre pasado respecto al cierre de 2024, de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC), con el encarecimiento sobre todo de los huevos y la carne de vacuno.

En ese contexto, los datos de Circana facilitados a EFE muestran que la marca de distribución en alimentación ha ganado el 6,3 % anual en valor, frente al 1,4 % de la marca de fabricante.

Además, los alimentos de "marca blanca" han alcanzado el 60,5 % de cuota de valor el año pasado, frente al 39,5 % que ha obtenido la marca propia.

Las ventas de gran consumo en alimentación, sin contar con los frescos, han visto un incremento del 4,3 % anual, superior al 3,9 % registrado por el gran consumo en general, que ha crecido en valor el 5,8 % para la marca de distribuidor y el 1,9 % para la de fabricante.

Según Circana, la cuota de gran consumo -excepto frescos- se ha repartido entre el 51,7 % de la marca de distribución y el 48,3 % de la de fabricante.

En el segmento de bebidas, la situación es la inversa: el 66,2 % del gasto de los españoles en 2025 ha ido a parar a la marca de fabricante, que ha aumentado el 3,9 % anual, mientras que el 33,8 % se ha dedicado a la compra de marca de distribución, con un 3,8 % más de valor respecto a 2024.

Por tipo de superficie, los supermercados de más de mil metros cuadrados se han impuesto con la mayor cuota de valor, del 56,3 % en 2025 y unas ventas superiores a los 57.200 millones de euros.

La demanda de productos en esos supermercados ha aumentado el 4,2 % anual en volumen y el 6,9 % en facturación, ha detallado la consultora.

Unas cifras más modestas han tenido los supermercados medianos (con una cuota del 17,6 % y casi 17.900 millones de euros en ventas), que han elevado su facturación el 2,3 % anual en valor y disminuido el 0,4 % su volumen.

El supermercado pequeño, de menos de 400 metros cuadrados, ha aumentado su facturación el 6,3 % (9.344 millones de euros) y su volumen el 3,4 %, alcanzando una cuota del 9,2 %.

Por otro lado, las ventas se han contraído el 0,8 % en valor y el 1,9 % en volumen en los hipermercados, que concentran el 10,3 % de la cuota, con unas ventas cercanas a los 10.500 millones de euros.

El mayor incremento de la demanda ha correspondido al comercio electrónico (+16,6 % en valor y 24,1 % en volumen), según Circana, si bien este canal sigue teniendo una cuota minoritaria del 3,6 %, con 3.661 millones de euros de facturación.

De media, las promociones han representado el 14,9 % de las ventas en alimentación en 2025, apenas una décima menos que en 2024, mientras que en bebidas han supuesto el 21,2 %, un punto más que el año anterior.

En el gran consumo en general, sin frescos, las ventas en promoción han sido el 16,2 % del total facturado, una décima más que en 2024, según Circana. EFECOM