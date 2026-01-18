El consejero andaluz de Sanidad advierte de que la cifra de fallecidos puede elevarse

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado esta noche que los servicios de emergencia están trabajando en la zona donde han descarrilado dos trenes de alta velocidad y ha advertido de que la situación es muy grave y la cifra de fallecidos, que hasta ahora se sitúa en 21, puede elevarse.

Sanz, que ha dicho que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acude a la zona, ha dicho que prefiere mantener la prudencia pero que la situación tiende a que las cifras de fallecidos sigan elevándose.

En estos momentos, los servicios de emergencia están trabajando para excarcelar a las personas que siguen atrapadas en los vagones de los trenes, uno de los cuales ha caído por un talud de cuatro metros. EFECOM