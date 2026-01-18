Espana agencias

El consejero andaluz de Sanidad advierte de que la cifra de fallecidos puede elevarse

Guardar

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado esta noche que los servicios de emergencia están trabajando en la zona donde han descarrilado dos trenes de alta velocidad y ha advertido de que la situación es muy grave y la cifra de fallecidos, que hasta ahora se sitúa en 21, puede elevarse.

Sanz, que ha dicho que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acude a la zona, ha dicho que prefiere mantener la prudencia pero que la situación tiende a que las cifras de fallecidos sigan elevándose.

En estos momentos, los servicios de emergencia están trabajando para excarcelar a las personas que siguen atrapadas en los vagones de los trenes, uno de los cuales ha caído por un talud de cuatro metros. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Matarazzo, tras ganar al Barcelona: “Hemos jugado con mucho corazón”.

Infobae

1-1. Bolivia empata de local con Panamá en un amistoso con miras a la repesca de marzo

Infobae

Fitch Ratings mejora la calificación de riesgo de Bolivia de CCC- a CCC

Infobae

Von der Leyen: "Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos"

Infobae

Fernando Clavijo: El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una pasajera de los trenes

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: “Parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

La cifra de muertos se eleva a 21 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival