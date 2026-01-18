El Baskonia supera su récord de anotación al descanso con 74 puntos

Vitoria, 18 en (EFE).- Kosner Baskonia superó este domingo su récord de anotación en la Liga Endesa al descanso con los 74 puntos anotados ante Baxi Manresa en el Buesa Arena en el partido correspondiente a las jornada 16 cuya primera parte terminó con un contundente 74-42.

Los vitorianos firmaron un abrumador acierto de 14 triples de 17 intentos para romper una marca que ya había conseguido superar hace dos meses.

En la octava jornada de liga anotó 71 al Bilbao Basket en veinte mintutos en el Fernando Buesa Arena. EFE

