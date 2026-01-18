El Baskonia iguala, con 23, el récord de triples en un partido de la Liga ACB

Vitoria, 18 ene (EFE).- El Kosner Baskonia igualó este domingo, con 23 lanzamientos anotados, el récord de triples convertidos en un partido de la Liga ACB, que hasta hoy estaba en solitario en posesión del Unicaja Málaga.

Los vitorianos firmaron una tarde redonda con 23 aciertos de 33 intentos y empataron al plantel malagueño, que logró esta marca la temporada pasada.

Asimismo, los azulgranas superaron su propio récord de anotación en la Liga Endesa al descanso con 74 puntos y batir los 71 que lograron en la octava jornada ante Bilbao Basket en el Fernando Buesa Arena. Esta cifra supone la segunda más alta de la competición doméstica en una primera mitad.

A nivel particular, los de Paolo Galbiati terminaron el choque con 130 puntos y se quedaron un solo punto de su mejor marca de su historia. En 1988, el Baskonia endosó 131 puntos al Unicaja. EFE

