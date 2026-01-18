El Barcelona gana al Alhama en el regreso de Patri; la Real consolida plaza ‘Champions’

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El Barcelona ganó este domingo a un aguerrido Alhama ElPozo (0-2) en un partido marcado por el regreso de la mediocentro Patri Guijarro, que volvió tras más de tres meses de lesión, en una decimosexta jornada de la Liga F Moeve en la que la Real Sociedad consolidó la tercera posición tras ganar al Sevilla (0-2).

El líder de la Liga F Moeve llegará en plena forma a la Supercopa de España tras un partido en el que Pere Romeu apostó por un once con numerosas rotaciones y con protagonismo de futbolistas jóvenes, aunque mantuvo a Claudia Pina, pieza clave para abrir el marcador.

La atacante azulgrana aprovechó un saque de esquina ejecutado por Kika Nazareth que no encontró rematadora y, desde el segundo palo, envió el balón al fondo de la red (0-1, min. 22).

Al Barcelona le costó cerrar el encuentro frente a un Alhama ElPozo muy ordenado, replegado con dos líneas de cinco en campo propio. No fue hasta el tramo final cuando Caroline Graham Hansen, que se estrenaba este año tras perderse los dos primeros partidos por lesión, sentenció el choque (0-2, min. 72).

Con este triunfo, el cuadro catalán no falla a la presión ejercida por el Real Madrid, recupera los diez puntos de ventaja al frente de la clasificación y ya centra su atención en el duelo del miércoles ante el Athletic Club, correspondiente a las semifinales de la Supercopa.

Por su parte, la Real Sociedad aprovechó el tropiezo de su inmediato perseguidor por los puestos europeos, el Atlético de Madrid, que cayó frente al Espanyol (0-1), y superó a un combativo Sevilla que vendió cara su derrota.

No fue hasta la segunda parte cuando la mala fortuna se cebó con Esther Sullastres, portera del cuadro hispalense, que se marcó en propia al intentar despejar un envío de Claire Lavogez. Nerea Eizaguirre, que llevaba dos minutos en el campo, empujó un buen centro de Aiara Aguirrezabala por la banda izquierda para sentenciar el triunfo (0-2).

Con este resultado, el equipo 'txuri-urdin' se consolida en la tercera posición, con seis puntos su ventaja sobre el Tenerife y siete sobre el Atlético de Madrid , que además tiene un partido más.

Y acusó el Athletic Club el desgaste de la histórica victoria ante el Real Madrid en la jornada adelantada de la Supercopa y cayó de forma contundente bajo la lluvia ante el Costa Adeje Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López (5-0).

El conjunto insular, que se fue al descanso con ventaja mínima (1-0), sentenció tras el paso por vestuarios con un festival goleador en el que Elba Vergés, Aleksandra Zaremba, Koko Ange N'Guessan e Iratxe Pérez firmaron la primera victoria del nuevo técnico Yerai Martín.

La jornada también dejó una victoria balsámica para el Badalona Women. El conjunto catalán supo rentabilizar un gol de Irina Uribe en el minuto dos de partido, defendió con solvencia la ventaja y se impuso al Deportivo Abanca (1-0) para sumar su primer triunfo del año.

Este resultado supone además la segunda victoria liguera de Marc Ballester desde que asumió el banquillo el pasado 12 de noviembre. Con 20 puntos, el Badalona Women cerrará la jornada en la novena posición, con catorce puntos de margen sobre los puestos de descenso. EFE

avm/arh