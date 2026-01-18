Espana agencias

El Alhama opone resistencia ante el líder Barça, que vence en Lorca por 0-2

Lorca (Murcia), 18 ene (EFE).- El Alhama Club de Fútbol opuso resistencia pero perdió por 0-2 ante el Fútbol Club Barcelona, líder destacado de la Liga F Moeve, que dominó en todo momento para conseguir la que es su octava victoria consecutiva y mantener diez puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo en la tabla.

El conjunto murciano, que llegaba a este choque con una racha de siete derrotas seguidas, ya acumula ocho, pero continuará fuera del descenso pese a sumar tan sólo nueve puntos en 16 partidos disputados y es así porque los dos conjuntos que a día de hoy descenderían no reaccionan. El Dux Logroño es el decimoquinto y penúltimo con seis puntos y el Levante Unión Deportiva el colista con cinco.

Era un duelo que se presentaba muy desigual y así resultó ser, aunque el marcador no reflejó del todo la superioridad de las azulgranas, hoy con uniforme de color salmón, que convirtieron el choque en un monólogo pero sin demasiado acierto ante la firme y ordenada defensa del Alhama.

El Barça, que alcanza los 48 puntos sumados en 17 encuentros jugados -16 triunfos y la única derrota por 1-0 en el feudo de la Real Sociedad de San Sebastián-, se impuso con los goles de Claudia Pina y la noruega Caroline Graham Hansen.

Las de Pere Romeu controlaron la situación desde el arranque y suyas fueron las únicas oportunidades claras del choque, disputado en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca.

El equipo entrenado por Juan Antonio García "Randri" aguantó con entereza en defensa aunque sin proyectarse con peligro en ataque.

Pina, con un gran tiro tras un saque de esquina, abrió el marcador batiendo a la paraguaya Sol Belotto en el minuto 21 y hubo que esperar al 72 para que Hansen hiciera el 0-2 aprovechando un rechace tras otro córner. EFE

