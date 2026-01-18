Espana agencias

El Albacete, sorpresa y condicionante del sorteo de cuartos de la Copa del Rey

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El Albacete, tras eliminar al Real Madrid en octavos, es la principal sorpresa del sorteo de mañana (13:00 horas) de los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE, en los que el conjunto manchego condicionará su eliminatoria al ser el único representante de Segunda y, por tanto, jugará como local su partido.

El Albacete está completando un torneo excelente y, hasta llegar a cuartos, aparte del Real Madrid en octavos, también eliminó anteriormente a la UD San Fernando, Leganés y otro 'Primera' como el Celta de Vigo en dieciseisavos. Ahora espera rival en el Carlos Belmonte sin renunciar a seguir dando más sorpresas.

Los otros siete representantes del sorteo de cuartos (Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Alavés, Betis y Valencia) son todos equipos de Primera, por lo que habrá tres enfrentamientos con duelos de la máxima categoría con posibilidad de un derbi vasco.

Entre todos los clasificados destaca el Barcelona, vigente campeón de Copa, líder de la Liga y que la pasada ronda eliminó al Racing de Santander, de Segunda. Es el club más laureado de la competición con 32 títulos.

También están en el sorteo el Athletic Club de Bilbao, con 24 títulos en sus vitrinas, y el Atlético de Madrid, que ha conquistado diez.

Las eliminatorias de cuartos de Copa del Rey, a partido único, se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero. EFE

